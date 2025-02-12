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سوريا: سيتم تشكيل الحكومة الجديدة في مارس المقبل

05:08 م الأربعاء 12 فبراير 2025

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

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وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة في مارس المقبل تشمل جميع الأطياف.

وأوضح الشيباني في تصريحات ضمن القمة العالمية للحكومات المقامة في مدينة دبي الإماراتية، أن "بناء الدولة والجيش يحتاج إلى وقت كافٍ"، مضيفًا أنه "منذ الأسبوع الأول من "التحرير"، فتحت الأسواق والجامعات وعاد الموظفون إلى أعمالهم".

وتابع: "نثق في قدرات الشعب السوري، ونؤمن بجميع مكوناته، والشعب السوري عاش متآلفًا لآلاف السنين والدستور هو الذي يحكم الجميع".

وأضاف"سنرى سوريا بعد سنة وقد استطاعت أن تعبّر عن نفسها لكل العالم، وبعد 5 سنوات سنكون هنا لنتحدث عن الإنجازات التي تحققت".

واستطاعت الجماعات المسلحة في ديسمبر الماضي، السيطرة على العاصمة دمشق وإسقاط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، الذي فر وعائلته إلى روسيا.

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