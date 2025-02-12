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لأول مرة.. بوتين يجري اتصالًا هاتفيًا مع أحمد الشرع

05:07 م الأربعاء 12 فبراير 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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(وكالات)

أعلن القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، بحثا خلاله التطورات في سوريا والعلاقات بين البلدين.

ووفقًا للكرملين، أكد بوتين خلال المكالمة على موقف بلاده المبدئي الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا، مشددًا على أن روسيا مستعدة دائمًا للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

من جانبه، كان الشرع قد رحب في وقت سابق بالمفاوضات مع موسكو، التي كانت حليفًا بارزًا للرئيس السوري السابق بشار الأسد، في إطار التحولات السياسية الجارية في سوريا.

وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد صرح في وقت سابق اليوم، بالقول، إن روسيا وإيران تركتا إرثا مؤلما للشعب السوري، معربا في الوقت ذاته عن انفتاح بلاده لتكوين العلاقات الدبلوماسية معهم.

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فلاديمير بوتين أحمد الشرع سوريا
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