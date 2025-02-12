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"مصيرهم مرتبط بسلوك نتنياهو".. المقاومة تنشر فيديو لأسرى إسرائيليين مفرج عنهم

04:54 م الأربعاء 12 فبراير 2025

نتنياهو

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وكالات

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو بعنوان "مصيرهم حتمًا مرتبط بسلوك نتنياهو"، تظهر فيه المقاومة وهي تقوم بنقل الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها أربيل يهود بالقرب من مستوطنة نير عوز.

وظهر عدد من الأسرى الإسرائيليين التي أطلقت حماس سراحهم ضمن الدفعات الخمس السابقة، وهم الأسرى التايلانديين والأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود وغيرهم.

وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، إن الحل الوحيد لاسترداد الأسرى وعودة الاستقرار لا يتم إلا عبر صفقة التبادل، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية قامت بواجبها والتزاماتها على أكمل وجه.

وأضاف أبو حمزة أن العدو الإسرائيلي ترك أسراه في دائرة الخطر والمجهول، محملًا حكومة الاحتلال تبعات التنصل من التزاماته والخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن مصير الأسرى لدى المقاومة مرتبطُ بسلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلبًا أو إيجابًا.

وأشار أن المقاومة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بكل حيثياته ما التزم به العدو.

وأعلنت حماس تأجيل عملية تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

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