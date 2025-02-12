داوود أوغلو يدعو لربط غزة بتركيا وضمها كمنطقة حكم ذاتي

القاهرة- مصراوي

اقترح رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، اليوم الأربعاء، إجراء استفتاء في قطاع غزة بشأن ضم القطاع الفلسطيني إلى تركيا، بحسب ما ذكرت قناة "خبر تورك" التلفزيونية.

وأشار داود أوغلو، الذي يرأس حزب المستقبل حاليًا، خلال كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة البرلمانية لمجموعة "مسار جديد"، إلى أن الأراضي الفلسطينية كانت جزءًا من الدولة العثمانية.

وجاء اقتراح أحمد داوود أوغلو، ردًا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، التي تتضمن إعادة توطين الفلسطينيين.

وقال داود أوغلو: "إن ما يريده ترامب في واقع الأمر هو الاستيلاء على حقول الغاز الطبيعي التي يحق للفلسطينيين الحصول عليها. وكانت الدولة الشرعية الأخيرة لشعب غزة هي الدولة العثمانية. نحن الدولة الخليفة الشرعية للدولة العثمانية".

وأضاف رئيس وزراء تركيا الأسبق: "فليجرِ شعب غزة استفتاءً وضمها إلى الجمهورية التركية كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي حتى إقامة الدولة الفلسطينية". وتساءل داود أوغلو: "هل ستأتي أمريكا وتحتل غزة، ونحن لن نحمي أهل غزة؟".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أصدرت وزارة الخارجية بيانا، أكدت فيه أن القاهرة "تعتزم طرح تصور لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه".

وشددت الخارجية في بيانها، أن مصر تعتزم طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب، كما أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر.مع التأكيد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.