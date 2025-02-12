إعلان

داوود أوغلو يدعو لربط غزة بتركيا وضمها كمنطقة حكم ذاتي

04:46 م الأربعاء 12 فبراير 2025

أحمد داود أوغلو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

اقترح رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، اليوم الأربعاء، إجراء استفتاء في قطاع غزة بشأن ضم القطاع الفلسطيني إلى تركيا، بحسب ما ذكرت قناة "خبر تورك" التلفزيونية.

وأشار داود أوغلو، الذي يرأس حزب المستقبل حاليًا، خلال كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة البرلمانية لمجموعة "مسار جديد"، إلى أن الأراضي الفلسطينية كانت جزءًا من الدولة العثمانية.

وجاء اقتراح أحمد داوود أوغلو، ردًا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، التي تتضمن إعادة توطين الفلسطينيين.

وقال داود أوغلو: "إن ما يريده ترامب في واقع الأمر هو الاستيلاء على حقول الغاز الطبيعي التي يحق للفلسطينيين الحصول عليها. وكانت الدولة الشرعية الأخيرة لشعب غزة هي الدولة العثمانية. نحن الدولة الخليفة الشرعية للدولة العثمانية".

وأضاف رئيس وزراء تركيا الأسبق: "فليجرِ شعب غزة استفتاءً وضمها إلى الجمهورية التركية كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي حتى إقامة الدولة الفلسطينية". وتساءل داود أوغلو: "هل ستأتي أمريكا وتحتل غزة، ونحن لن نحمي أهل غزة؟".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أصدرت وزارة الخارجية بيانا، أكدت فيه أن القاهرة "تعتزم طرح تصور لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه".

وشددت الخارجية في بيانها، أن مصر تعتزم طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب، كما أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر.مع التأكيد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي الأسبق ضم غزة لتركيا غزة مقترح ترامب لتهجير غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مصيرهم مرتبط بسلوك نتنياهو".. المقاومة تنشر فيديو لأسرى إسرائيليين مفرج عنهم

إعلان

إعلان

رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
مصدر مطلع: مصر وقطر تكثفان جهودهما لإنقاذ اتفاق هدنة غزة
شراء الذهب أونلاين.. 5 خطوات للتحوط من الغش والنصب
الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا