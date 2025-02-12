إدارة ترامب تطلب تجريد المتحولات جنسيًا من الألقاب والجوائز الرياضية

(وكالات)

أرسلت وزارة التعليم الأمريكية خطابًا إلى الهيئات الطلابية الرياضية، دعت فيه إلى إلغاء ألقاب وجوائز جميع المتحولات جنسياً اللواتي نافسن في الرياضات النسائية، وشطب أسمائهن من السجلات الرسمية.

وجاء في بيان الوزارة: "أرسل مكتب المستشار العام لوزارة التعليم الأمريكية خطابًا إلى الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) والاتحاد الوطني لرابطات المدارس الثانوية الحكومية (NFHS)، يحثهما على إعادة الألقاب والجوائز إلى البطلات الحقيقيات، بعد أن استحوذ عليها ذكور بيولوجيون تنافسوا في فئات الإناث بشكل غير قانوني".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع السياسة الجديدة للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، التي تهدف إلى منع الرجال من المشاركة في الرياضة النسائية.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن خلال خطاب تنصيبه أن الولايات المتحدة ستعترف بجنسين فقط: الذكر والأنثى. كما ألغى في 22 يناير سياسة التنوع والمساواة والإدماج التي اعتمدتها الحكومة الأمريكية سابقًا، واصفًا إياها بأنها "تمييزية"، إلى جانب إصدار تعليمات بتجميد عمل موظفي إدارات التنوع والشمول، تمهيدًا لتسريحهم.

وأكد ترامب أن فرض سياسات "الشمول" ينتهك الحقوق المدنية، داعيًا المسؤولين الحكوميين إلى التخلي عن سياسات التنوع والإنصاف والإدماج (DEI).