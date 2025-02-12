سرايا القدس تحذر: مصير الأسرى لدى المقاومة مرتبط بسلوك نتنياهو

(وكالات)

حمل أبو حمزة، الناطق العسكري باسم سرايا القدس، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية، تبعات "تنصلها" من التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، متهمًا إياها بارتكاب خروقات مستمرة طوال فترة اتفاق وقف إطلاق النار.

وحذر أبو حمزة، من أن مصير الأسرى لدى المقاومة مرتبط بسلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سواء سلبًا أو إيجابًا.

جاء ذلك، بعد تصريحات نتنياهو، من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وإكمال الحرب، في حال عدم تسليم الأسرى المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل.

وقال أبو حمزة في البيان، الأحداث والوقائع منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" وحتى الآن تثبت أن الحل الوحيد لاسترداد الأسرى وعودة الاستقرار هو من خلال صفقة تبادل، مشيرًا إلى أن المقاومة الفلسطينية أوفت بجميع التزاماتها، بينما "ترك العدو أسراه في دائرة الخطر والمجهول".

وأكد أبو حمزة، في بيانه على أن المقاومة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار بكل حيثياته، ما دام الاحتلال يلتزم به.

وعلقت حركة حماس عملية تبادل الأسرى الإسرائيليين، متهمة إسرائيل بارتكاب خروقات عديدة طوال فترة الاتفاق، إضافة لتلويح نتنياهو باستكمال الحرب بعد تسليم الأسرى.