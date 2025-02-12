الرئيس الإماراتي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي التطورات بالمنطقة

(وكالات)

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما.

كما تطرق الجانبان إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال على ضرورة العمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، بما يضمن الأمن والاستقرار للجميع، وذلك على أساس حل الدولتين.