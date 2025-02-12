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وفد حماس يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة

04:06 م الأربعاء 12 فبراير 2025

غزة

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وكالات


أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن وفدًا برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة وبدأ لقاءات مع المسؤولين المصريين، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عبر اللجان الفنية والإخوة الوسطاء.


وتأتي الزيارة وسط التوترات التي شابت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الآونة الأخيرة، نظرًا لإعلان الحركة تأجيل تسليم الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى بسبب الاتهامات الإسرائيلية وعدم الالتزام ببنود الاتفاق.


كما أفادت إسرائيل بعودة وفدها المفاوض الإثنين من العاصمة القطرية الدوحة والذي كان من المفترض أن يجري مناقشات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.


وتوعد ترامب لحركة حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم تتم إعادة جميع الاسرى بحلول ظهر السبت المقبل.



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، المكون من 3 مراحل، بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لينهي حربًا استمرت 15 شهرًا.


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