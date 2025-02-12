بعد انتقاده قرار ترامب.. إقالة المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

(وكالات)

أُقيل المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بول مارتن، بعد يوم واحد فقط من إصدار مكتبه تقريرًا انتقد فيه جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفكيك الوكالة، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر مطلع.

وبحسب ما ورد، فقد أُبلغ مارتن عبر بريد إلكتروني من نائب مدير مكتب شؤون الموظفين الرئاسي بأن منصبه قد انتهى فورًا، دون تقديم أي تفسير رسمي للإقالة.

وأكد المتحدث باسم مكتب المفتش العام إنهاء خدمته، في حين لم يصدر تعليق من البيت الأبيض على الحادثة حتى الآن.

ويفرض القانون الأمريكي على الإدارة تقديم إشعار مدته 30 يومًا إلى الكونجرس قبل إقالة أي مفتش عام، مع توضيح الأسباب وراء القرار، وهو ما لم يحدث في حالة مارتن، الذي كان يشغل منصبه منذ ديسمبر 2023.

وكشف تقرير الوكالة الصادر يوم الاثنين عن أن قرارات إدارة ترامب بتخفيض عدد موظفي الوكالة وتجميد المساعدات الخارجية أثرت بشكل سلبي على القدرة على تتبع 8.2 مليار دولار من المساعدات الإنسانية، مما أضعف آليات الرقابة ومنع الفساد وإساءة استخدام الأموال المخصصة للمساعدات.

وأشار التقرير إلى أن هذه التخفيضات أثرت على برامج الوكالة في دول عدة، بما في ذلك أفغانستان والعراق ولبنان وباكستان وسوريا والضفة الغربية وغزة واليمن.

كما كشف التقرير عن إجراءات اتخذتها إدارة ترامب لمحاولة وضع آلاف الموظفين في إجازة، وإقالة العشرات من المتعاقدين العاملين مع الوكالة، وهو ما أدى إلى إزالة ما يقرب من 90% من القوى العاملة في مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة على مستوى العالم.

وإلى جانب الإقالة المفاجئة لمارتن، أُبلغ موظفو مكتب المفتش العام بأنهم لم يعودوا قادرين على دخول مكاتبهم، رغم أن مبنى الوكالة في واشنطن ظل مفتوحًا أمام الموظفين حتى مساء الثلاثاء.

وكانت إدارة ترامب قد تحركت بشكل حثيث في الأسابيع الأخيرة لتفكيك الوكالة، إلا أن قاضيًا فيدراليًا أصدر حكمًا بوقف هذه الخطوات مؤقتًا يوم الجمعة الماضي، ما حال دون تنفيذ عمليات الإبعاد السريع للموظفين حول العالم.