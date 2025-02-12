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الأردن يرفض مخطط التهجير.. ويؤكد: فلسطين للفلسطينيين

03:42 م الأربعاء 12 فبراير 2025

رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي

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(وكالات)

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، على موقف المملكة "الثابت والحاسم" في رفض أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددًا على أن مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.

وفي مستهل جلسة نيابية خُصصت لمناقشة مشروعات قوانين محالة من اللجان المختصة، أوضح الصفدي أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جدد هذا الموقف خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الموقف الأردني يستند إلى إرادة شعبية متناغمة مع النهج الرسمي، بما يرفض أي حلول تأتي على حساب المملكة.

وأضاف أن القضية الفلسطينية لا تسقط بالتقادم، وستظل حاضرة في وجدان الأجيال، مؤكدًا أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، ستظل ثابتة وغير قابلة للمساومة.

واختتم الصفدي تصريحه بتأكيد الموقف الأردني الراسخ: "الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين".

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