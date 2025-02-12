حماس: الاحتلال يواصل تنفيذ مخطط الضم والتهجير بالضفة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ مخطط الضم والتهجير في الضفة الغربية عبر سياسات استيطانية تهجيرية قائمة على سرقة الأرض.

وأضافت الحركة، في بيان اليوم الأربعاء، "قضيتنا الفلسطينية العادلة تمر اليوم بمرحلة حرجة وحساسة للغاية في ظل حكومة يمينية متطرفة".

وشددت حماس على أهمية ثبات وصمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الذين يمثلون صمام الأمان لإفشال مخططات الاحتلال.

وأكدت الحركة أن ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة يستدعي استنهاض كل مكونات الشعب والأمة والتصدي لمحاولات الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية بالضفة الغربية المحتلة، مقتحمًا المخيمات ومعتقلًا الكثير من الشباب.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، "سنواصل الإصرار على استمرار عملية السور الحديدي بالضفة الغربية بل وتوسيعها وسترون ذلك في الأيام المقبلة".

وأضاف "سنعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة وسندفن أخيرًا خطر إقامة دولة فلسطينية.. وتحتم علينا مسؤوليتنا أن نحرص على مستقبل إسرائيل ومعارضة التفريط بأمنها عبر إبرام صفقة".