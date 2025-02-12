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لبنان يرد على مقترح ترامب: لا مساس بحقوق الفلسطينيين

02:30 م الأربعاء 12 فبراير 2025

علم لبنان

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(وكالات)

علق الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، على مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، بالتأكيد على رفض لبنان لأي طرح يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم المشروعة.

وشدد الرئيس اللبناني، على التزام لبنان بالموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

كما طالب الرئيس دول الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان قبل 18 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن لبنان متمسك بحقه في استعادة كامل أراضيه وفق القرارات الدولية.

وفي تصريحه، شدد الرئيس اللبناني على ضرورة التزام إسرائيل بالمهلة المحددة للانسحاب من الأراضي اللبنانية، محذرًا من تداعيات أي مماطلة في تنفيذ هذه الخطوة.

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