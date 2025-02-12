وزير الخارجية السوري: إيران وروسيا تركوا إرثًا مؤلمًا

(وكالات)

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، إن هناك إرثًا وصفه بـ"المؤلم" بسبب الدور الذي لعبته روسيا وإيران في بلاده، مشيرا إلى أن ذلك سيجعل من الصعب على الشعب السوري الاطمئنان التام تجاه العلاقة معهما.

ومع ذلك، شدد الشيباني، على أن بلاده لا ترغب في القطيعة، بل تسعى إلى إعادة بناء العلاقات مع موسكو وطهران على أسس جديدة. وأضاف أن بلاده لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، وتسعى لتحقيق استقلالية القرار السياسي.

وأوضح الشيباني أنه لا يكنّ للعراق إلا كل الود والاحترام، مؤكدًا أنه تلقى دعوة رسمية وسيزور بغداد في أقرب وقت.

وأكد الشيباني أن بلاده تحترم لبنان كدولة جارة، مشيرًا إلى استعداد بلاده للوقوف إلى جانب اللبنانيين متى أرادوا ذلك.

أما فيما يتعلق بالأردن، فقد وصف العلاقة بأنها متميزة جدًا، موضحًا أن أحد عوامل تحسين العلاقات كان إنهاء عمليات التهريب التي كانت تُدار من قبل النظام السابق.

وشدد الشيباني على أن المرحلة القادمة تتطلب الاستفادة من أخطاء وتجارب الماضي، والعمل على إصلاح العلاقات الخارجية بما يخدم مصالح بلاده.