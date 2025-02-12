الجيش الإسرائيلي يطلق النار على أحد جنوده بغزة

وكالات



قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على مشتبه فيه قرب المنطقة العازلة بقطاع غزة اتضح أنه جندي إسرائيلي يحاول الانتحار.



وقام الاحتلال بتعزيز الدفاعات في غلاف قطاع غزة بوحدات خاصة وقوات مشاة خشية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، حسب القناة 13 الإسرائيلية.



وقالت القناة العبرية إن فرقتان عسكريتان منها الفرقة 162 تنتشر في شمال قطاع غزة وفرقة غزة في الجنوب.



وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإعادة السيطرة على ممر نتساريم حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.



وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، الأحد الماضي، انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من ممر نتساريم في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في مرحلته الأولى.



وقام جيش الاحتلال بإخلاء كامل للمباني المتنقلة والبنية التحتية والمعدات العسكرية، كجزء من إتمام المرحلة الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ 19 يناير الماضي لينهي حربًا استمرت 15 شهرًا.





