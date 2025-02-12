صفقة دبلوماسية.. روسيا تفرج عن "المعلم الأمريكي" مارك فوجل

(وكالات)

صرح القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الأربعاء، أن روسيا أفرجت عن المعلم الأمريكي المسجون مارك فوجل، مقابل الإفراج عن مواطنا روسيا تم إطلاق سراحه من سجن أمريكي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الروسي سيعود إلى بلاده في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الكشف عن هويته سيتم بعد عودته.

جاءت تصريحات بيسكوف الصحفية، بعد يوم من إفراج روسيا عن فوجل من السجن، وذلك في إطار صفقة دبلوماسية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها قد تساهم في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتعليقا على تصريح ترامب بأن هذا قد يساعد في إنهاء الحرب، قال بيسكوف إنه من غير المرجح أن يكون نقطة تحول، لكنه وصف الإفراجات بأنها خطوات تدريجية لزيادة الثقة المتبادلة، التي وصلت الآن إلى أدنى مستوى لها.

وكان فوجل البالغ من العمر 63 عاما يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة تهريب المخدرات بعد القبض عليه في مطار موسكو وبحوزته كمية صغيرة من الماريجوانا. وتم نقله جواً مساء الثلاثاء إلى واشنطن حيث احتفل بإطلاق سراحه مع ترامب في البيت الأبيض.

وقال ترامب إن إطلاق سراح فوجل "قد يكون جزءًا مهمًا للغاية" من إنهاء الحرب الأوكرانية المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز إن إطلاق سراح فوجل جاء في إطار عملية تبادل تفاوضية "تعتبر بمثابة إظهار حسن النية من جانب الروس وإشارة إلى أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح لإنهاء الحرب الوحشية والرهيبة في أوكرانيا".

وكان ترامب قد صرح بأنه سيتم إطلاق سراح شخص آخر اليوم الأربعاء، دون أن يحدد هويته. ووصف شروط إطلاق سراح فوجل بأنها "عادلة للغاية".