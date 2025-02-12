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أكسيوس: فرصة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين يوم السبت "تضاءلت"

01:31 م الأربعاء 12 فبراير 2025

الأسرى الإسرائيليين

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وكالات


نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترك مساحة لمواصلة وقف إطلاق النار إذا أفرجت حركة حماس عن الأسرى الثلاث السبت المقبل.


وأشار المسؤولون إلى أن فرصة إطلاق سراح الأسرى يوم السبت تضاءلت بشكل كبير وهذا أمر مقلق للغاية.


وأضافوا أن نتنياهو قال للكابينت إن إسرائيل ستحصل على دعم أمريكي لتدمير حماس وفعل ما تريد في قطاع غزة.


وذكرت إسرائيل الإثنين عودة الفريق المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة، والذي كان من المفترض أن يجري مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.


ومن جانبها، أعلنت حماس تأجيل تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وعدم التزامها ببنود الاتفاق.


وتوعد ترامب لحركة حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم تتم إعادة جميع الاسرى بحلول ظهر السبت المقبل.


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الأسرى الإسرائيليين إسرائيل نتنياهو
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