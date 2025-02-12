إعلام عبري: الشاباك يسعى لمنع انهيار صفقة تبادل الأسرى مع حماس

(وكالات)

كشفت مصادر إسرائيلية لموقع "واللا" العبري، أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار أبلغ الكابينت بضرورة بذل جهود مكثفة لإكمال المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

ووفقًا للمصادر، فقد نصح فريق المفاوضات وزراء الكابينت بعدم السماح بانهيار الصفقة، وحل الأزمة مع حماس، مؤكدًا أهمية إتاحة الفرصة للوسطاء لمواصلة جهودهم. كما أشارت إلى أن إسرائيل طلبت من الدول الوسيطة التدخل لمنع حماس من تنفيذ تهديداتها بتجميد الصفقة.

وفي ظل تصاعد التوتر، عقد المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مساء أمس جلسة خاصة لمناقشة تطورات الصفقة. ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر أمنية إسرائيلية أن المؤسسة الدفاعية ترى أن حماس لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن.

وأوضحت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجتمع بمجلسه الأمني لبحث الخطوة المقبلة، وذلك بعد تعرضه لانتقادات حادة من عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين يتهمونه بعرقلة الصفقة وعدم التقدم إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد أعلن مساء الاثنين تأجيل تسليم دفعة من الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، مرجعًا ذلك إلى "الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة".

وفي تصعيد جديد، أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس حتى يوم السبت المقبل للتراجع عن تعليق الصفقة، مهددًا بالدعوة لإلغاء وقف إطلاق النار.

كما وجه نتنياهو تحذيرًا شديد اللهجة لحماس، مهددًا بعودة الحرب إلى قطاع غزة إذا لم يتم استئناف تبادل الأسرى حتى ظهر السبت المقبل.



