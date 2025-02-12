واللا: تصريحات ترامب دفعت إسرائيل للاقتناع بأن مفاوضات المرحلة الثانية "غير ضرورية"

وكالات



نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين قولهم، "نخشى أن تدفع نشوة اليمين في الحكومة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانهيار المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حركة حماس".



وذكر المسؤولون أن تصريحات ترامب دفعت مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية للاقتناع بأن مفاوضات المرحلة الثانية غير ضرورية.



وأضافوا أن رئيس الشاباك رونين بار وفريق التفاوض طلبوا من الوزراء عدم التصعيد ومنح فرصة للوسطاء لإعادة الأسرى.



ويأتي ذلك بعدما أعلنت إسرائيل الإثنين عودة الفريق المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة، والذي كان من المفترض أن يجري مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.



وتوعد ترامب لحركة حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم تتم إعادة جميع الاسرى بحلول ظهر السبت المقبل، كما كرر أكثر من مرة على خطته لتهجير سكان غزة لدول الجوار العربي، الخطة التي لاقت ترحيبًا داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.



وأعلنت حماس تأجيل تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وعدم التزامها ببنود الاتفاق.





