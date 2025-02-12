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لا علاقة له بمخطط ترامب.. اليابان تؤكد استعدادها لعلاج جرحى من غزة

12:55 م الأربعاء 12 فبراير 2025

اليابان

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(وكالات)

قال رئيس وزراء اليابان، شيجيرو إيشيبا، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستستقبل عدد محدود جدًا من المصابين من قطاع غزة لتلقي العلاج.

وأوضح رئيس الوزراء الياباني، أن هذا الإجراء لا يرتبط بأي شكل بمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين.

وخلال جلسة موسعة لمجلس المستشارين، وردًا على سؤال من حزب الابتكار الياباني، قال إيشيبا: "نحن ندرس بحرص احتمال علاج عدد صغير جدًا من المرضى في اليابان، الذين يواجهون صعوبة في الحصول على العلاج محليًا"، وذلك وفق ما نقلته صحيفة أساهي شيمبون اليابانية.

وأوضح إيشيبا أن "الافتراض الرئيسي هو أن هؤلاء المرضى سيعودون إلى وطنهم بعد تلقي العلاج"، في إشارة واضحة إلى أن هذه الخطوة ليست جزءًا من أي مخطط لإعادة التوطين.

كما أكد أن "الخطة اليابانية لدعم الجرحى والمرضى في غزة منفصلة تمامًا عن برامج دعم تنمية الموارد البشرية، التي تشمل قبول طلاب فلسطينيين من القطاع للدراسة في اليابان".

واختتم إيشيبا تصريحه بالتأكيد على أن "الهدف ليس إعادة توطين أي شخص من قطاع غزة في اليابان"، في موقف حاسم ينفي أي مزاعم بوجود نية لدى طوكيو لاستيعاب لاجئين فلسطينيين كجزء من الحلول الدولية المطروحة.

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