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بعد تصريحات ترامب.. حماس تثمن موقف مصر والأردن الرافض لمشروع التهجير

12:51 م الأربعاء 12 فبراير 2025

حركة حماس

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(وكالات)

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، موقف مصر والأردن الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكدة على وجود خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير أهلها.

وجاء في البيان: "حركة حماس تعتبر الموقف الأردني امتدادًا لموقفه في رفض مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل، والتي تسعى إلى طمس هوية شعبنا الفلسطيني وإنهاء قضيته العادلة".

ونثمن مواقف الدول العربية وكل دول العالم التي عبرت عن رفضها لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية حقوقه الوطنية.

وأكدت حماس، أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكًا بأرضه ووطنه، ولن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

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