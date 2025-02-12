إسرائيل تعزز الدفاعات في غلاف غزة وتستعد لإعادة السيطرة على نتساريم

وكالات



أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بتعزيز الدفاعات في غلاف قطاع غزة بوحدات خاصة وقوات مشاة خشية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.



وقالت القناة العبرية إن فرقتان عسكريتان منها الفرقة 162 تنتشر في شمال قطاع غزة وفرقة غزة في الجنوب.



وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإعادة السيطرة على ممر نتساريم حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.



وأوضحت القناة العبرية أن الجيش يجري الاستعداد لاحتمال استئناف إطلاق الصواريخ من اليمن حال تجددت الحرب في غزة.



وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، الأحد الماضي، انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من ممر نتساريم في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في مرحلته الأولى.



وقام جيش الاحتلال بإخلاء كامل للمباني المتنقلة والبنية التحتية والمعدات العسكرية، كجزء من إتمام المرحلة الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ 19 يناير الماضي لينهي حربًا استمرت 15 شهرًا.



ويخشى الوسطاء من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بسبب التوترات التي شابته بعدما أعلنت الحركة تأجيل عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الالتزام ببنود الاتفاق.



وقال مفاوضو حماس، إن الضمانات الأمريكية لوقف إطلاق النار لم تعد سارية بالنظر إلى خطة الرئيس دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأرجأ الوسطاء المحادثات حتى يتم تلقي مؤشر واضح على نية واشنطن مواصلة الاتفاق المرحلي.



كما أعلنت إسرائيل الإثنين عودة الفريق المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة، والذي كان من المفترض أن يجري مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.





