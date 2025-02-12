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أبو الغيط ردًا على ترامب: التركيز اليوم على غزة وغدا الضفة

11:56 ص الأربعاء 12 فبراير 2025

أحمد أبو الغيط

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(وكالات)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في غزة والضفة الغربية المحتلة أمر "لا يمكن القبول به" في العالم العربي، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني صمد في وجه محاولات التهجير لعقود طويلة.

وجاءت تصريحات أبو الغيط خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أشار إلى أن "التركيز اليوم على غزة، وغدًا على الضفة الغربية، والهدف هو إخلاء فلسطين التاريخية من سكانها الأصليين، وهو أمر لا يمكن قبوله عربيًا".

وجاء حديث الأمين العام تعليقًا على خطة مقترحة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، وهي الخطة التي قوبلت برفض واسع في العالم العربي.

وشدد أبو الغيط على أن "العرب قاوموا هذه المخططات لمدة 100 عام، وليسوا على استعداد للتسليم بها الآن، لأنهم لم يُهزموا سياسيًا أو عسكريًا أو ثقافيًا بأي شكل من الأشكال".

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