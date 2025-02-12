مسؤول إسرائيلي: إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة بعمليات عسكرية غير ممكن

وكالات

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر مسؤول قوله، إن إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة بعمليات عسكرية أصبحت أمرًا معقدًا وغير ممكن تقريبًا.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بتعزيز الدفاعات في غلاف قطاع غزة بوحدات خاصة وقوات مشاة خشية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت القناة العبرية إن فرقتان عسكريتان منها الفرقة 162 تنتشر في شمال قطاع غزة وفرقة غزة في الجنوب.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإعادة السيطرة على ممر نتساريم حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، الأحد الماضي، انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من ممر نتساريم في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في مرحلته الأولى.

ويخشى الوسطاء من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بسبب التوترات التي شابته بعدما أعلنت الحركة تأجيل عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

كما أعلنت إسرائيل الإثنين عودة الفريق المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة، والذي كان من المفترض أن يجري مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.