اليابان تطلب الإعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم

طوكيو - (د ب أ)

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، إن بلاده طلبت اليوم الأربعاء، أن يتم إعفاء منتجاتها من الصلب والألمنيوم من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تبلغ نسبتها 25%.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأربعاء، بأن ذلك يأتي بعد أن تعهد ترامب في وقت سابق، بأن تدخل العقوبات حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وذكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، أن الحكومة طلبت رسميا أن يتم إعفائها من خلال السفارة اليابانية في الولايات المتحدة.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، فى البرلمان، وكان قد التقى بترامب الأسبوع الماضي، : "سنتخذ الإجراءات اللازمة، والتي تشمل الضغط على الولايات المتحدة من أجل الحصول على إعفاء، إلى جانب مراقبة أي تأثير محتمل على الاقتصاد الياباني عن كثب".