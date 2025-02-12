البحرية الأميركية تعلن عبور سفينتين عسكريتين من مضيق تايوان

(وكالات)

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عبور اثنتين من سفنها عبرتا مضيق تايوان ووصفت ذلك بأنه أمر روتيني.

وقالت البحرية إن السفينتين هما المدمرة الموجهة بالصواريخ "يو إس إس رالف جونسون" من فئة أرلي بيرك وسفينة المسح "يو إس إن إس باوديتش من فئة باثفايندر".

وأضافت أن السفينتين قامتا بعبور من الشمال إلى الجنوب في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من فبراير.

وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ماثيو كومر، إن "العبور حدث عبر ممر في مضيق تايوان يقع خارج المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية".

وتابع "في إطار هذا الممر، تتمتع جميع الدول بحرية الملاحة في أعالي البحار، والتحليق، وغير ذلك من الاستخدامات المشروعة دولياً للبحر فيما يتصل بهذه الحريات".

وأثارت الخطوة غضب الصين، التي تعتبر تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتتعهد باستعادتها.