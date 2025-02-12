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الصين ترد على تصريحات ترامب: غزة ملك للفلسطينيين

10:46 ص الأربعاء 12 فبراير 2025

الصين

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(وكالات)

جددت الصين، اليوم الأربعاء، معارضتها لمقترح التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بحسب تصريحات أصدرتها وزارة الخارجية الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون في مؤتمر صحفي "غزة ملك للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية... ونحن نعارض التهجير القسري لشعب غزة".

جاء ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي طرح فيها مقترحه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وذهابهم إلى مصر والأردن.

وعقب لقائه أمس بالعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني أثناء زيارته للولايات المتحدة، قال ترامب إن مصر والأردن سيعطون قطع أرض من عندهم لاستقبال الفلسطينيين من غزة عليها، من جانبه رد الملك عبدالله، بالتأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على موقف بلاده الثابت ضد تهجير الفلسطينيين.

وقال الملك عبدالله، إن الأردن يشدد على أهمية إعادة إعمار غزة، مشيرا في الوقت ذاته أن ذلك يجب أن يتم دون تهجير الفلسطينيين.

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