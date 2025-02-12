الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا

وكالات



قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، إن "موقف الأردن واضح وثابت بشأن التهجير فلا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابه".



وأضاف "نعمل مع الأشقاء العرب لصياغة موقف عربي موحد لإعادة إعمار قطاع غزة".



ومن جانبه، شدد الملك عبدالله، أمس الثلاثاء، خلال لقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن على أن مصلحة الأردن واستقراره وحماية مواطنيه تأتي على رأس أولوياته، مجددًا رفض الأردن القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، باعتباره موقفًا عربيًا موحدًا.



وأكد الملك ضرورة إعمار غزة دون تهجير سكانها، مع أهمية التعامل مع الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، موضحًا أن السلام العادل القائم على حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة الدور القيادي للولايات المتحدة لتحقيق ذلك، واصفًا الرئيس ترامب بأنه "رجل سلام".



كما أوضح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء، أن الأردن "لا يستطيع قبول المزيد من اللاجئين".



وتحدث وزير الخارجية الأردني لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، مشيرًا إلى أن البلاد لا يمكنها تحمل المزيد من اللاجئين، "نحن أكبر مستضيف للاجئين في المنطقة"، وتابع: "35 % من سكاننا لاجئين".



وتأتي هذه التأكيدات، ردًا على تصريحات الرئيس ترامب المتكررة بأن الأردن يجب أن يستقبل الفلسطينيين من قطاع غزة.