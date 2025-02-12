إعلان

الفلبين تعتزم الحصول على غواصتين وصواريخ براهموس

10:32 ص الأربعاء 12 فبراير 2025

الفلبين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مانيلا - (د ب أ)

قال قائد الجيش الفلبيني روميو براونر جونيور، اليوم الأربعاء، إن بلاده تسعى للحصول على غواصتين والمزيد من أنظمة براهموس الصاروخية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن براونر القول في مانيلا بشأن خطط الحصول على غواصات" نحن أرخبيل لذلك يتعين أن نحظى بهذا النوع من القدرة".

وأضاف أن الفلبين ستحصل على المزيد من صواريخ براهموس الأسرع من الصوت هذا العام وخلال الأعوام المقبلة".

وأوضح أن الفلبين ستحصل على طرادين أو سفن حربية صغيرة من كوريا الجنوبية هذا العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفلبين الحصول على غواصتين وصواريخ الجيش الفلبيني أنظمة براهموس الصاروخية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا