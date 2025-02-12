الفلبين تعتزم الحصول على غواصتين وصواريخ براهموس

مانيلا - (د ب أ)

قال قائد الجيش الفلبيني روميو براونر جونيور، اليوم الأربعاء، إن بلاده تسعى للحصول على غواصتين والمزيد من أنظمة براهموس الصاروخية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن براونر القول في مانيلا بشأن خطط الحصول على غواصات" نحن أرخبيل لذلك يتعين أن نحظى بهذا النوع من القدرة".

وأضاف أن الفلبين ستحصل على المزيد من صواريخ براهموس الأسرع من الصوت هذا العام وخلال الأعوام المقبلة".

وأوضح أن الفلبين ستحصل على طرادين أو سفن حربية صغيرة من كوريا الجنوبية هذا العام.