"مجرد هراء".. روسيا ترد على مقترح أوكرانيا بشأن تبادل الأراضي

وكالات

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن التصريحات الأوكرانية بشأن تبادل أراض محتمل مع روسيا "مجرد هراء".

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا في إطار مفاوضات سلام محتملة لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو 3 سنوات.

وقال زيلينسكي: "سنبادل أراضي بأخرى"، مضيفًا أنه يمكن أن يعرض تسليم موسكو الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك منذ 6 أشهر، لكنه أشار إلى أنه لا يعلم أي أراض قد يطلب في المقابل. وقال: "لا أعلم، سنرى، لكن كل أراضينا مهمة، ليست هناك أولوية".

وأعلنت روسيا ضم 5 مناطق أوكرانية هي القرم في العام 2014 ومن بعدها دونيتسك وخيرسون ولوجانسك وزابوريجيا في العام 2022، على الرغم من أنها لا تسيطر عليها بالكامل.