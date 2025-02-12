أردوغان: إذا لم تنعم غزة بالسلام فلن تنعم به المنطقة

وكالات



قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه إذا لم تنعم غزة والفلسطينيون بالهدوء والسلام فإن المنطقة بأكملها لن تنعم بهما، وعدم الاستقرار في غزة والأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة.



وأكد أنه لا يمكن التأخير في تأسيس دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967.



وأشار أردوغان إلى أن أي مقترح يعرقل تأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 سيجلب المزيد من الحروب وعدم الاستقرار.



وأوضح الرئيس التركي أن هجمات إسرائيل على قطاع غزة تسببت في أضرار تصل إلى 100 مليار دولار، مضيفًا أنه يجب أن تتحمل إسرائيل قيمة تلك الأضرار التي خلفتها خلال 15 شهرًا من الهجمات على القطاع الفلسطيني.



وقال أردوغان، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.





