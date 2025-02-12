يسرائيل هيوم: 15% من الإسرائيليين فقط يثقون بحكومة نتنياهو

وكالات

أظهر استطلاع رأي لموقع "يسرائيل هيوم" العبري، أن 15% من الإسرائيليين فقط قالوا إنهم يثقون بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف الاستطلاع، بينما %34 من الإسرائيليين لا يثقون بالسلطات الثلاث في الدولة.

وفشل الكنيست الإسرائيلي الإثنين الماضي في التصويت على مقترح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو.

وكان نتنياهو قد رد على طلب حجب الثقة من الحكومة الذي قدمته المعارضة خلال كلمة ألقاها بالكنيست، وتحدث خلالها عما دار بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اللقاء الذي جمعهما بواشنطن.

وحاول أعضاء المعارضة التشويش على خطاب نتنياهو وحاولوا مقاطعته، وجرت الجلسة في أجواء عاصفة، وسط انتقادات لاذعة من نواب المعارضة لنتنياهو.

وقام رئيس الكنيست بطرد عدد من النواب بعد مقاطعتهم كلمة رئيس الوزراء، متهمينه بالمسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر 2023.