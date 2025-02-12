"رغم تهديد ترامب".. جنوب أفريقيا: ماضون في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

وكالات



نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن وزير خارجية جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، قوله، "ماضون قدمًا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية".



وأضاف لامولا أنه"لا فرصة لتراجع جنوب إفريقيا رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التمسك بمبادئنا له عواقب أحيانًا، لكننا نظل ثابتين على أن هذا مهم للعالم ولحكم القانون".



ويأتي ذلك بعدما أعلن ترامب، الأحد الماضي، أنه سيقطع جميع المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر، وذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "تروث سوشيال".



وقال إن جنوب إفريقيا اتهمت إسرائيل بالإبادة الجماعية واتخذت مواقف عدوانية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها.



كما وقع الرئيس الأمريكي، السبت الماضي، عقوبات على جنوب إفريقيا بسبب مشروع قانون "مصادرة الأراضي الزراعية"، متهمًا بريتوريا أنها تصادر الأراضي، وتعامل فئات معينة من الناس معاملة سيئة للغاية، مضيفًا "هناك انتهاك جسيم لحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، ولن تتسامح الولايات المتحدة مع ذلك".



ومن جانبها، وصفت حكومة جنوب إفريقيا القرار الرئاسي الأمريكي بأنه "حملة تضليل ودعاية ضدها".



ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر 2023 إلى محكمة العدل الدولية وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في حربها على قطاع غزة.











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