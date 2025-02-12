"ابقوا في المخابئ".. هجوم روسي بالصواريخ على كييف يُسفر عن وقوع قتلى ومصابين

وكالات

قصف الجيش الروسي، الأربعاء، كييف بصواريخ أوقعت قتيلا واحدا على الأقل، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة بعيد تفعيل صفارات الإنذار فيها.

جاء ذلك في يوم جديد من التصعيد والقتال الشرس تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، فيما لا تظهر أي بادرة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أعوام، بحسب العربية.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو في منشور على "تليجرام"، إنه في حصيلة أولية، قُتل شخص واحد في منطقة بوديلسكي، في منطقة دارنيتسكي، اندلع حريق على أراضي مؤسسة خاصة".

وأضاف أن القصف الصاروخي أوقع أيضا 3 جرحى نقل 2 منهم إلى المستشفى بينما تلقّى الثالث الرعاية الطبية في عين المكان.

وبحسب خدمات الطوارئ الحكومية فقد ألحق القصف أضرارا مادية وتسبّب بحرائق في أربع على الأقل من مناطق العاصمة.

وصدرت هذه الحصيلة الأولية بعيد تحذير السلطات الأوكرانية السكّان من أنّ مناطقهم تتعرّض لقصف روسي بصواريخ باليستية.

وقبلها صرح رئيس البلدية على تطبيق "تليجرام"، أن "الدوي صاخب في العاصمة". وأضاف "وحدات الدفاع الجوي تعمل، ابقوا في المخابئ".

وقال مسؤولون مدنيون وعسكريون في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية تحاول صد هجوم جوي روسي مفاجئ على كييف.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن كييف تحت تهديد هجوم بالصواريخ الباليستية، وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في بداية الهجوم فقط.

وأبلغ شهود بأنهم سمعوا دوي سلسلة من الانفجارات فيما بدا أنه ناجم عن عمل أنظمة الدفاع الجوي.

وتسابق روسيا وأوكرانيا الوقت لتحقيق مكاسب ميدانية يمكنهما استخدامها على طاولة مفاوضات السلام الذي تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقه بينهما.

هذا، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة نشرت الثلاثاء، إن أوكرانيا مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا في إطار مفاوضات سلام محتملة لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو ثلاث سنوات.

من المقرّر أن يلتقي زيلينسكي نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الجمعة في مؤتمر ميونيخ للأمن، وفق ما أفاد المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، في حين تضغط الولايات المتحدة من أجل وضع حد للحرب.