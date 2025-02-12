بعد 11 يوما من حصاره.. الجيش الإسرائيلي ينسحب من مخيم الفارعة شمالي الضفة



وكالات

انسحب الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من مخيم الفارعة شمالي الضفة الغربية، وذلك بعد 11 يومًا من حصاره، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ويستمر الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية بالضفة الغربية المحتلة، بعد تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم "ضم" الضفة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم العروب شمالي الخليل واعتقل مجموعة من الشبان.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة كوبر شمالي رام الله، ومخيم بلاطة شرقي نابلس، وبلدة الخضر جنوبي بيت لحم، وفقا لسكاي نيوز.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة كفر اللبد شرقي طولكرم وحاصر منزلين، وسط إطلاق الرصاص وتحليق طائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.