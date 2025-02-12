هيئة التفاوض والائتلاف الوطني يسلمان العهدة للرئيس السوري الجديد.. ما القصة؟



وكالات

التقى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، بقصر الشعب في العاصمة دمشق، مع وفدي هيئة التفاوض والائتلاف الوطني، فيما أكدت مصادر اتفاقه مع رئاسة الائتلاف على حل الأخير.

واستقبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، ورئيس الائتلاف هادي البحرة، إلى جانب أعضاء الهيئة السياسية للائتلاف، وهنأ الوفدان أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، مؤكدين على ضرورة وقوف السوريين شعبا وقيادة ومؤسسات صفا واحدا لمواجهة التحديات كافة في هذه المرحلة من تاريخ سوريا.



وأوضحت الرئاسة في بيان: "اتساقا مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية المتضمن حل جميع المؤسسات التي نشأت في ظل الثورة ودمجها في مؤسسات الدولة، قام الوفدان بتسليم العهدة المتضمنة كافة الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية لمتابعة العمل بها بما يخدم مصالح الشعب السوري وبناء الدولة بقيادة رئيس الجمهورية"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف البيان: "أشاد الرئيس الشرع بنضال العاملين في هذه المؤسسات ضد النظام المخلوع وبصلابة مواقفهم الوطنية على الساحة السياسية الدولية وجهودهم في فضح ممارساته وجرائمه، ومساهمتهم في تعزيز صمود الشعب السوري على مدى أربعة عشر عاما، الذي تكلل بانتصار الثورة السورية المباركة وهزيمة النظام البائد عسكريا ببطولات وتضحيات الثوار بقيادة إدارة العمليات العسكرية".

من جانبهم أكد الحضور على وقوفهم خلف قيادة رئيس الجمهورية والعمل معه يدا بيد من أجل تخطي تحديات هذه المرحلة وإعادة توحيد البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار، وإتمام تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية عبر استكمال دمج جميع الفصائل العسكرية فيه، وحصر السلاح بيد الدولة، والمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها من خلال تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل كل السوريين، وصياغة مشروع دستور جدید لسوريا يقره الشعب السوري ومن ثم الوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات.

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع اتفق مع رئاسة الائتلاف على حل الأخير، وهيئة التفاوض، مشيرة إلى الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع.

وحضر الاجتماع رئيس الائتلاف هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، إلى جانب أعضاء الهيئة السياسية للائتلاف، ورئيس مجلس القبائل والعشائر السورية، جهاد مرعي.

وأوضح موقع "الخابور" السوري أن "المجتمعين اتفقوا على تسليم دمشق كل الملفات السياسية والمدنية".

هذا وأقام الرئيس السوري الشرع مأدبة عشاء في ختام الاجتماع، وهي الخطوة الأولى من نوعها مع كل الوفود التي اجتمع بها.