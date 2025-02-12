ماسك: عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كان موجها للتأثير على الانتخابات



وكالات

قال رجل الأعمال إيلون ماسك، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لعبت سابقا دورا كبيرا في التأثير على الانتخابات بطرق ملتوية مثيرة للشبهة.

وأضاف ماسك الذي يترأس وزارة إدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، في حديث للصحفيين خلال وجوده إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض: "كان الكثير مما فعلته USAID يهدف إلى التأثير على الانتخابات، والتأثير على الانتخابات بطرق مشكوك فيها لا تصمد أمام انتقاد أو تدقيق".

ولم يقدم ماسك أية تفاصيل أو يحدد انتخابات البلدان التي يتحدث عنها، بحسب روسيا اليوم.

وفي حديثه عن عمل الوكالة، أكد ماسك أن "المنفعة الناجمة عن الأموال التي تم توظيفها في الوكالة، لم تكن جيدة دائما بشكل عام".

يذكر أن ترامب انتقد USAID سابقا بشدة، متهما إياها بإهدار أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على مشاريع لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة.

واتهم ترامب الوكالة بسرقة مليارات الدولارات من الميزانية الأمريكية لتنفقها على مدفوعات إعلامية. وأطلق عملية مراجعة للمساعدات الخارجية بهدف إعادة تنظيم محتملة للوكالة.

وكان ماسك قد أعلن قبل ذلك أن ترامب وافق على إغلاق الوكالة. ووصف الملياردير هذه الوكالة، بالمنظمة الإجرامية التي "يجب أن تموت"، وبأنها "جحر أفاع للماركسيين اليساريين المتطرفين الذين يكرهون أمريكا".

وحسب قناة CBS التلفزيونية، فإن البيت الأبيض يعتزم دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية وتقليص عدد موظفيها. وفي الوقت ذاته، وفقا لوسائل الإعلام، ستواصل الوكالة العمل كهيكل مسؤول عن المساعدات الإنسانية.