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بعد تعرضها لهجوم بصواريخ روسية.. اندلاع حرائق في عدد من مناطق كييف

06:40 ص الأربعاء 12 فبراير 2025

هجمات روسية بمسيرات وصواريخ

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وكالات

أكدت السلطات ووسائل إعلام في أوكرانيا، أن العاصمة كييف تعرضت لقصف صاروخي روسي أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من مناطق المدينة فجر اليوم الأربعاء.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، إن روسيا شنت ضربة صاروخية باليستية على كييف، وأكد الجيش الأوكراني أن دفاعاته الجوية تحاول التصدي للهجوم، وفقا لروسيا اليوم.

وتحدثت تقارير عن سماع دوي أكثر من 10 انفجارات في كييف، وأعلنت السلطات المحلية أن حرائق اندلعت في 5 من مناطق بالمدينة، فيما أفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو بمقتل شخص واحد، حسب المعلومات الأولية.

ولم تعلق الدفاع الروسية على الضربات بعد.

وبدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الهجوم الذي دبرته الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، وأكد الكرملين مرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.

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