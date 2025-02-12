هل أثرت جائحة كوفيد-19 على درجات حرارة القمر؟



وكالات

أثارت دراسة في عام 2024، اهتمامًا واسعًا من العلماء بعد أن ربطت بين الإغلاقات العالمية بسبب جائحة "كوفيد-19" وانخفاض الإشعاع الحراري الذي يصل إلى القمر من الأرض.

لكن علماء الآن يقولون، إن هذه الفرضية لم تكن دقيقة، ويقدمون تفسيرا جديدا يعتمد على تحليل أكثر تفصيلا للبيانات، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت الفرضية السابقة تشير إلى أن الإغلاقات العالمية في عام 2020، التي أدت إلى انخفاض انبعاثات الكربون، تسببت في انخفاض الإشعاع الحراري الصادر من الأرض، وهو الحرارة التي يمتصها القمر.

وقد لوحظ انخفاض في درجات حرارة سطح القمر خلال فترات الليل في أبريل ومايو 2020، بالتزامن مع فرض الإغلاقات في العديد من الدول.

وفي الدراسة االجديدة، قام علماء من جامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا (Missouri S&T) وجامعة ويست إنديز (UWI) بفحص البيانات بشكل أكثر دقة، ووجدوا أن الرابط بين جائحة "كوفيد-19" ودرجات حرارة القمر ليس بهذه البساطة.

وقال ويليام شونبرج، المهندس المدني من جامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا: "فكرة أن نشاطنا، أو عدم نشاطنا، على الأرض يمكن أن يؤثر بشكل كبير على درجات حرارة القمر الذي يبعد نحو 240 ألف ميل عنا، لم تكن تبدو منطقية، لكننا قررنا أن نقوم ببحث إضافي".

ووجد العلماء، أن الانخفاض في درجات حرارة القمر الذي لوحظ في 2020 لم يكن فريدا من نوعه، فقد كان هناك انخفاض مماثل في عام 2018، بالإضافة إلى انخفاض تدريجي منذ عام 2019، وهو ما لا يتوافق مع توقيت الجائحة والإغلاقات المرتبطة بها.

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أشارت البيانات التي جمعها مسبار "لونار ريكونيسانس أوربيتر" التابع لوكالة ناسا إلى وجود تقلبات دورية في درجات حرارة القمر، وليس مجرد انخفاض واحد مرتبط بالجائحة.

وعلاوة على ذلك، أشارت دراسة عام 2021 إلى أن أي انخفاض في الانبعاثات بسبب "كوفيد-19" كان يؤثر فقط على الطبقات السفلى من الغلاف الجوي للأرض.

وأشار العلماء إلى أن انخفاض الملوثات وزيادة صفاء السماء ليلا قد يؤديان في الواقع إلى زيادة الحرارة المنعكسة من الأرض إلى القمر، ما قد يرفع درجات حرارة القمر بدلا من خفضها.

وخلصت الدراسة الجديدة إلى أن التغيرات في النشاط البشري، بما في ذلك تلك المرتبطة بجائحة "كوفيد-19"، من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على درجات حرارة القمر.

وقال شونبرج: "خلال ليل القمر، هناك احتمال ضئيل أن تؤثر الحرارة والإشعاع من الأرض على درجات حرارة سطح القمر، لكن هذا التأثير سيكون ضئيلا جدا لدرجة يصعب قياسه أو ملاحظته".