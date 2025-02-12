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المستشار الألماني يدعو لوقف سباق التسلح في العالم

02:47 ص الأربعاء 12 فبراير 2025

المستشار الألماني أولاف شولتس

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وكالات

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، لوقف سباق تسلح "لا نهاية له" في العالم، وفقا لروسيا اليوم.

قال شولتس خلال فعاليات في مدينة كوتبوس بشرق ألمانيا: "علينا أن نمنع تراكم الأسلحة الذي لا نهاية له"، معربا عن أمله في المحادثات عن الرقابة على الأسلحة في أوروبا.

وأضاف: "أن من شأن ذلك أن يجلب مزيدا من الأمن، ويوما ما يجب أن نحقق ذلك من جديد"، وأشار مع ذلك إلى أن هذه المسألة غير قائمة على جدول الأعمال لأن أوكرانيا يجب أن تحصل على الدعم العسكري.

وفي الوقت ذاته حذر شولتس من أنه إذا زاد الجميع من النفقات على الدفاع، فسيكون هناك "تراكم هائل للأسلحة".

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