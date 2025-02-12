قائد القوات البرية الإيرانية: جاهزون للرد على كافة التهديدات في أي مكان بالعالم

وكالات

أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، جهوزية قواته للرد على كافة التهديدات.

قال كيومرث حيدري خلال زيارته التفقدية لمختلف أقسام مركز "الشهيد زرهرن" التابع للقوات البرية لتطوير وتحديث وإنتاج قطع الغيار والأجزاء اللازمة للمعدات العسكرية: "لقد حققنا الاكتفاء الذاتي في تصميم وتصنيع الأجزاء والمعدات والأسلحة العسكرية، ولسنا بحاجة على مستوى القوات البرية للجيش لشراء الأسلحة، وما نحتاجه يتم إنتاجه محليا واستخدامه في الدورة الدفاعية".

تابع: "منذ أكثر من أربعة عقود استخدم أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية كل قوتهم لتشويه صورة الثورة في كافة المجالات، غير مدركين أن رجال هذه البلاد، وخاصة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتقدمون بقوة وحولوا كل العقوبات إلى فرص"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "إن شعب إيران الإسلامية الأبي يعرف جيدا أنه كلما حدثت فجوة بين أبناء الشعب فإن العدو قد حقق أهدافه، ويجب علينا من خلال الوحدة والتآزر والاستماع إلى الأوامر المدروسة والحكيمة والسديدة لقائد الثورة ألا نسمح لراية الثورة بالانحناء ولو للحظة واحدة".

وأكد أنه "يجب على الأعداء أن يعلموا أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم أكثر استعدادا وسرعة من أي وقت مضى، وهي مستعدة لأي نوع من المواجهة في أي مكان في العالم".

وأشار إلى أن "القوات البرية للجيش تحولت اليوم إلى قوة هجومية متحركة، ومع المعدات والأسلحة الجديدة في ميادين القتال البري والطائرات بدون طيار والمروحيات وحتى المدرعات والمدفعية، فهي بالتأكيد جاهزة للرد على أي نوع من تهديدات العدو".