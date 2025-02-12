"موسكو تعاملت معنا جيد جدا".. ترامب يُعلق على الإفراج عن الأمريكي المدان في روسيا

وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإفراج عن الدبلوماسي الأمريكي السابق مارك فوجل، الذي حكم عليه بالسجن في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

وقال ترامب، إن "روسيا تعاملت معنا جيدا جدا"، بحسب روسيا اليوم.

وأعرب عن أمله في أن تصبح هذه الخطوة بداية لعلاقات من شأنها أن تسمح بإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايك والتز، قد أعلن عن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف لروسيا للاتفاق على إطلاق سراح المواطن الأمريكي.

يذكر أنه تم توقيف مارك فوجل في مطار "شيريميتيفو" الدولي في أغسطس عام 2021.

ووجهت إليه تهمة تهريب وحيازة المخدرات، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 14 سنة.