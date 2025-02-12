

وكالات

أعلن النائب في حزب "تحالف سارة فاجنكنيخت" مايكل فون دير شولنبرج، أن الهزيمة الرئيسية في النزاع الأوكراني ستعاني منها أوروبا، التي سيتعين عليها أن تدفع ثمن أفعالها.

وقال شولنبرج: "السياسة العدوانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي نتبعها لن تؤدي بنا إلى لعب أي دور في التسوية المستقبلية لما ستبدو عليه أوروبا، وهذا هو موضوع المفاوضات حاليا بين أمريكا وروسيا، ولن نلعب فيه أي دور"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد أنه كان ينبغي تجنب النزاع في أوكرانيا منذ بدايته ومن خلال المفاوضات، ولكن الآن أصبحت نتيجة هذا الأخطاء هي أن "الغرب خسر هذه الحرب"، على الرغم من أن السياسة الألمانية، كما في السابق، وعلى عكس الوضع الحقيقي، تناقش استمرار هذا النزاع وضخ الأموال والأسلحة فيه.

وأضاف: "لم نكن نحن من ضمن السلام، لا ألمانيا ولا الاتحاد الأوروبي، والآن نرى أن من يقوم بهذا الأمر لم يكن أحد يتوقعه، فالرئيس الأمريكي سوف يتفاوض مع الرئيس الروسي بشأن السلام في أوكرانيا، ولن يُسمح لنا بالمشاركة في ذلك، عندما يلتقي الرئيسان، فإنهما سينهيان هذه الحرب استنادا إلى مصالحهما، مصالح الولايات المتحدة وروسيا".

واعتبر أن الغرب، وألمانيا على وجه الخصوص، باعتبارهما الجانب الخاسر الرئيسي، لن يُعهد إليهما إلا بدور أولئك الذين سيدفعون ثمن إعادة إعمار أوكرانيا، وهو الأمر الذي سيصبح عبئا على المواطنين العاديين.