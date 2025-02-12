المملكة المتحدة تؤكد عدم التسرع في الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

لندن - (د ب أ)

لن يؤدي قرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب من المملكة المتحدة إلى استجابة "متسرعة" من الحكومة البريطانية على الرغم من التحذيرات بشأن التأثير المدمر لها على الصناعة.

وقال وزير التجارة البريطاني دوجلاس ألكسندر إن حكومة المملكة المتحدة ستتبنى نهجا "هادئا ومتعقلا" بدلا من التسرع في اتخاذ تدابير انتقامية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن هيئة صناعة الصلب قولها إن إعلان ترامب تسبب في ضربة قوية للتجارة الحرة.

ويعقد الوزراء محادثات مع مسؤولي الصناعة قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب اعتبارا من 12 مارس.

وقال ألكسندر لأعضاء البرلمان: "ما تحتاجه الصناعة البريطانية وتستحقه ليس رد فعل متسرع، ولكن إدراك هادئ ومتعقل للمصلحة الوطنية للمملكة المتحدة على أساس تقييم كامل لجميع الآثار المترتبة على الإجراءات الأمريكية".

وأضاف أن المملكة المتحدة لديها "علاقة تجارية قوية ومتوازنة" مع الولايات المتحدة.