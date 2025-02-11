وزير خارجية الأردن: الموقف المصري الأردني واحد يرفض التهجير

القاهرة- مصراوي

علق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العاهل الأردني عبد الله بن الحسين اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض.

وقال وزير خارجية الأردن في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن لقاء ملك الأردن والرئيس ترامب جاء في وقت مهم لطرح أفكار أخرى حول إعمار غزة.

وتابع وزير خارجية الأردن: "مصر لديها خطة لإعمار غزة دون تهجير أهلها والأردن يؤيد ذلك".

وأكد وزير خارجية الأردن: "الموقف الأردني والمصري موقف واحد يرفض التهجير ويطالب بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

وأوضح وزير خارجية الأردن: "قدمنا أفكارا تستند إلى الموقف الأردني المصري الفلسطيني الثابت الملبي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأكدت مصادر مصرية في وقت سابق، رفض مصر لتوطين سكان غزة، مع التمسك بموقفها الثابت في هذه القضية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصادر قولها: "مصر تؤكد موقفها برفض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر".

وتشدد مصر على أن أي حلول للأزمة يجب أن تضمن بقاء سكان قطاع غزة داخل أراضيهم، بحسب المصادر.