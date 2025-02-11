مسؤولون إسرائيليون: حماس مُحقة بأن إسرائيل لم تفِ بالتزاماتها ضمن الاتفاق

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ووسطاء، الثلاثاء، إن حركة حماس محقة بأن إسرائيل لم تفِ بالتزاماتها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون والوسطاء، أنه يمكن حل الخلاف بسهولة نسبية إذا سمحت إسرائيل بدخول المساعدات لغزة.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، اليوم الثلاثاء، إن قطر تمارس ضغوطا على إسرائيل وحماس في ظل الأزمة الحالية.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يطالب بكل الأسرى الـ76 يوم السبت بل يريد مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) يتمسكون بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إطلاق سراح كل الأسرى المتبقين يوم السبت القادم.

كانت وكالة "رويترز" نقلت عن ترامب مطالبته لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بإطلاق سراح جميع الأسرى بحلول يوم السبت.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات مالية كبيرة لكل من الأردن ومصر، لكنه أكد أن بلاده لن تستخدمها كوسيلة تهديد.

وردا على سؤال بشأن خططه لتنمية غزة، نفى ترامب أنه سيقوم شخصيا بأي مشاريع هناك، مشيرا إلى أن تطوير القطاع قد يستغرق وقتا طويلا لكنه سيخلق فرص عمل عديدة في المنطقة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى حتى ظهر السبت، فإن وقف إطلاق النار سيتوقف وسيعود جيش الاحتلال لقتال شديد حتى هزيمة حماس نهائيا.

وأوضح نتنياهو، أن حكومته باركت موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤيته الثورية بشأن غزة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين، قولهم إن المجلس الوزاري الإسرائيلي "الكابينت" يتوقع الإفراج عن الأسرى التسعة خلال أيام وفقا لاتفاق المرحلة الأولى مع حماس.

وزعم المسؤولون، أن حماس خرقت الاتفاق ولا تقدم فيه أو تفاوض بشأن المرحلة الثانية دون إعادة الأسرى.

وأعلنت حركة حماس، أمس الاثنين، تأجيل عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل بسبب انتهاكات إسرائيل وعدم التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من غزة (غير التايلانديين)، في مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

وأعلنت حركة حماس، أمس الاثنين، تأجيل عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل بسبب انتهاكات إسرائيل وعدم التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من غزة (غير التايلانديين)، في مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.