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مصر تعتزم تقديم تصور لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم

11:45 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

غزة

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وكالات
أعربت جمهورية مصر العربية عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة، من خلال تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تضمن حقوق شعوب المنطقة.
وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عزمها تقديم تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، ويتماشى مع حقوقه الشرعية والقانونية.
وشددت مصر على أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يحافظ على مكتسبات السلام في المنطقة، مع ضرورة معالجة جذور الصراع، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة.

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