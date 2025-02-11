وزير الخارجية الإسرائيلي: سنعود للعمليات العسكرية إذا لم تُفرج حماس عن الأسرى

وكالات

صرّح وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، بأن إسرائيل ستستأنف العمليات العسكرية والقتال في حال عدم إفراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن الأسرى.

وأضاف وزير الخارجية، أن إسرائيل مستعدة لاحتمال شنّ حماس هجومًا ضدها، مؤكداً أن جميع السيناريوهات مطروحة.

كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال اليوم الثلاثاء، إنه إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى حتى ظهر السبت، فإن وقف إطلاق النار سيتوقف وسيعود جيش الاحتلال لقتال شديد حتى هزيمة حماس نهائيا.

وأوضح نتنياهو، أن حكومته باركت موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤيته الثورية بشأن غزة.