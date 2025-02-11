مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو لا يطالب بإطلاق سراح كل الأسرى الـ76 يوم السبت

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يطالب بكل الأسرى الـ76 يوم السبت بل يريد مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) يتمسكون بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إطلاق سراح كل الأسرى المتبقين يوم السبت القادم.

كانت وكالة "رويترز" نقلت عن ترامب مطالبته لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بإطلاق سراح جميع الأسرى بحلول يوم السبت.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات مالية كبيرة لكل من الأردن ومصر، لكنه أكد أن بلاده لن تستخدمها كوسيلة تهديد.

وردا على سؤال بشأن خططه لتنمية غزة، نفى ترامب أنه سيقوم شخصيا بأي مشاريع هناك، مشيرا إلى أن تطوير القطاع قد يستغرق وقتا طويلا لكنه سيخلق فرص عمل عديدة في المنطقة.