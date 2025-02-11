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روسيا تجدد مطالبتها بالأراضي الأوكرانية قبل زيارة وفد أمريكي لكييف

09:38 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

دميتري بيسكوف

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موسكو - (د ب أ)

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مجددا على مطالبة روسيا بالأراضي الأوكرانية.

وقال إن هناك حقيقة تتمثل فى أن جزءا كبيرا من أوكرانيا كان يريد أن يصبح روسياً وقد أصبح روسياً بالفعل.

وتحدث عن "أربع مناطق جديدة في روسيا"، مكررا مطالبات موسكو بمناطق شرقي وجنوب شرقي أوكرانيا وهي خيرسون ودونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا، والتي احتلتها القوات الروسية جزئيا فقط خلال الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات حتى الآن.

وتأتي تصريحات بيسكوف بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين إنه يتوقع وصول وفد أمريكي رفيع المستوى إلى كييف هذا الأسبوع.

ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إنهاء الحرب لكنه ربط مؤخرا استمرار المساعدات لأوكرانيا بالحصول على المواد الخام.

وقد أوضح زيلينسكي أنه يستطيع أن يظهر امتنانه للمساعدات العسكرية الغربية في شكل معادن أرضية نادرة وموارد طبيعية أخرى.

كانت موسكو قد ضمت أيضا شبه جزيرة القرم الأوكرانية على البحر الأسود في عام 2014 وتسيطر حاليا على ما يقرب من خمس أراضي أوكرانيا.

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